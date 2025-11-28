"Яндекс" направит 400 млн рублей на обучение сотрудников вузов ИИ-решениям

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /Федеральная территория/, 28 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" научит сотрудников российских высших учебных заведений применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вузов. Инвестиции в эту программу в 2026 году превысят 400 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Яндекс образование".

"Яндекс" запустил масштабную образовательную инициативу для сотрудников российских вузов. Ее цель - научить применять передовые практики, в том числе ИИ-решения, во всех основных сферах деятельности вуза: преподавании, научной работе и управлении образованием. В 2026 году "Яндекс" выделит на программу и поддержку сотрудников вузов более 400 млн рублей", - говорится в сообщении с уточнением, что представители компании рассказали на Конгрессе молодых ученых в Сириусе о программе.

Первое направление программы - работа с начинающими преподавателями. Для них создан бесплатный курс, который знакомит с современными методиками преподавания, учит выстраивать работу со студентами и создавать на занятиях комфортную среду. Он рассчитан не только на тех, кто ведет IT-дисциплины, а будет полезен преподавателям любого профиля. В курсе, который уже можно пройти на платформе "Яндекс практикума", также рассказывается про практическое применение ИИ: например, как с помощью ассистентов создавать сценарии занятий, генерировать идеи или актуализировать учебные материалы и какие промпты для этого использовать.

Второе направление разработано для исследователей и научных руководителей: им с весны 2026 года будет доступен курс про ИИ в академической деятельности. Научные руководители узнают, как искусственный интеллект может помочь в постановке задач, поиске и анализе источников, интерпретации данных. Отдельный большой блок будет посвящен использованию ИИ в учебных работах, в том числе дипломных. Научным руководителям расскажут, как определять сгенерированный контент и как сопровождать студентов в их исследованиях с применением ИИ - так, чтобы работа оставалась полностью самостоятельной и академически корректной.

И еще одно направление предназначено для руководителей образовательных программ - тех, кто определяет их содержание, координирует работу преподавателей, привлекает партнеров и следит за показателями. "Яндекс" поделится опытом создания сложных образовательных программ, в том числе посвященных ИИ, и менеджерскими практиками: как эффективно управлять командой и продуктом, как ставить цели и оценивать результаты и так далее. Набор откроется весной.

"Университетам требуется не точечное обучение работе с ИИ, а продуманная система развития компетенций. Главная особенность нашей инициативы - комплексный подход: она помогает преподавателям, исследователям и управленцам по-новому выстраивать процессы и открывает вузам реальные возможности для инноваций и смелых образовательных решений", - цитирует руководителя направления стратегического развития высшего образования в "Яндекс образовании" Кирилла Баранникова пресс-служба компании.

Конгресс молодых ученых

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.