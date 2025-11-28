Создан первый в России центр по созданию поверхностей толщиной в нанометр

Там можно будет создавать непродуваемую и газонепроницаемую, но при этом очень легкую одежду

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного Технологического института (СПбГТИ) создали первый в России инжиниринговый центр по созданию изделий с поверхностями толщиной в нанометр. В частности, в центре можно будет создавать непродуваемую и газонепроницаемую, но при этом очень легкую одежду, передает корреспондент ТАСС.

"Некоторое время назад мы в рамках импортозамещения выполнили большой государственный заказ по разработке специализированного оборудования, которое позволяет получать этим методом [молекулярным наслаиванием] на промышленном уровне изделия с модифицированной поверхностью", - рассказал ТАСС ректор СПбГТИ Андрей Шевчик.

Молекулярное наслаивание - это технология по нанесению тонких пленок и покрытий на молекулы изделия с точным контролем их толщины. Такие изделия обладают экстремальной однородностью покрытия - одинаковой толщиной всей поверхности, - высоким качеством и плотностью пленки, без пор и плотных дефектов, и способностью выдерживать очень низкие температуры.

Технология молекулярного наслаивания может применяться для модификации одежды - не увеличивать ее вес, но при этом давать ей защиту от воды и газа, - в микроэлектронике - в нанесении диэлектриков и барьерных слоев, - при производстве солнечных батарей, медицинских имплантов, оптики и защитных покрытий, сверхтонких катализаторов.

Отвечая на вопрос ТАСС, Шевчик добавил, что СПбГТИ уже выполнил научно-исследовательских работ более чем на 130 млн рублей в интересах и государства, и промышленности.

Технологический институт

Санкт-Петербургский государственный Технологический институт (СПбГТИ) - высшее учебное заведение, основанное в 1828 году по указу императора Николая I. Готовит специалистов в области науки, техники и промышленности, в том числе для оборонно-промышленного и ядерного оружейного комплекса. С даты основания подготовил более 68 тыс. специалистов, из которых 110 были избраны академиками и членами-корреспондентами РАН и отраслевых академий.