РАН ожидает рост числа и мощности вспышек на Солнце

Специалисты указали, что потоки рентгеновского солнечного излучения увеличились в пять раз

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Значительный рост числа и мощности вспышек на Солнце возможен в течение ближайших суток. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В сообщении говорится о том, что в "ближайшие сутки (возможно, уже в ближайшие часы)" ожидается "резкое усиление вспышечной активности" в связи с тем, что на сторону Солнца, обращенную к Земле, вышло "нескольких новых крупных активных центров".

В лаборатории уточнили, что за 24 часа потоки рентгеновского солнечного излучения выросли почти в пять раз, также возросла частота малых и средних вспышек, свидетельствующих о быстром росте запасов вспышечной энергии.

"Качели солнечной активности" наблюдают уже около 1,5 месяца. Они связаны с не вполне понятной "ярко выраженной" асимметрией "в распределении солнечных активных центров", практически все из которых с начала октября "собраны на одной стороне Солнца". Ученые пояснили, что в результате из-за вращения Солнца вокруг оси, которое происходит с периодом около 27 суток, раз в две недели к планете Земля поворачивается "пустая" сторона Солнца, и солнечное воздействие на Землю "спадает почти до нуля". После этого, еще через две недели к Земле "выходит активная" солнечная сторона. Это "сопровождается резким ростом" мощности и числа вспышек.