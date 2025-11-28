Уточнена доля водяного пара в нижних слоях атмосферы Венеры

Редакция сайта ТАСС

© NASA/ JPL-Caltech via AP

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Российские и европейские ученые получили пока самые точные оценки того, как много водяного пара присутствует в нижних слоях атмосферы Венеры, скрытых под ее густым облачным покровом. Эти замеры указали на очень равномерное распределение пара по нижним слоям венерианской атмосферы и отсутствие существенных колебаний в его концентрации, сообщила пресс-служба Института космических исследований РАН.

"Водяного пара в атмосфере Венеры очень мало, но он играет большую роль в химических процессах, так как участвует в образовании знаменитых облаков из серной кислоты. Если вода сохранилась в глубинах планеты, то она может попадать в атмосферу в ходе вулканической активности. Таким образом, исследования водяного пара может стать ключом к пониманию и внутреннего строения Венеры, и ее эволюции", - говорится в сообщении.

Российским и европейским исследователем под руководством научного сотрудника Университета Париж-Саклэ (Франция) Франка Монтмессина удалось получить подобные сведения в рамках проекта, нацеленного на всесторонний анализ данных, собранных инфракрасным спектрометром SPICAV на борту миссии "Венера-экспресс", которая работала на орбите второй планеты Солнечной системы в 2006-2014 гг.

В прошлом сведения такого рода получали спускаемые модули советских межпланетных станций серии "Венера", а также американский аппарат Pioneer Venus. С орбиты или с Земли подобные замеры проводить крайне сложно, так как этому мешают густые венерианские облака, отражающие падающее излучение от Солнца и мешающие ему приносить информацию о составе подоблачной атмосферы. Также особенности состава атмосферы не позволяют большей части теплового излучения, которое вырабатывается поверхностью Венеры, покидать планету.

Российские и зарубежные планетологи обратили внимание на то, что это правило не соблюдается для теплового излучения с длинами волн от 0,7 до 2,5 микрометров, которое фиксировалось инфракрасным спектрометром SPICAV зонда "Венера-экспресс", часть инфракрасных компонентов которого была создана в ИКИ РАН. Руководствуясь этой идеей, ученые изучили данные SPICAV, полученные при наблюдениях за ночной стороной Венеры в 2006-2014 гг.

Проведенный исследователями анализ показал, что водяной пар был равномерно распределен по тропосфере, и не зависит ни от местной высоты, ни от времени суток. Также не были выявлены и какие-либо более длительные изменения в его содержании за 13 венерианских лет. Эти сведения, как надеются ученые, помогут в подготовке новых миссий, в том числе индийского зонда Venus Orbital Mission с российским спектрометром VIRAL, а также российской миссии "Венера-Д", которая планируется к запуску в 2036 г.