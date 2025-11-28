Ректор СПбГТИ: разработку снарядов для "Солнцепека" удостоили закрытой госпремии

По словам Андрея Шевчика, рецептура снарядов носит закрытый характер, но это один из примеров достижений Технологического института в историческом отношении

ТОС-1А "Солнцепек" © Александр Река/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного Технологического института (СПбГТИ) удостоены закрытой Государственной премии РФ за разработку термобарических снарядов для тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", применяемой в зоне СВО. Об этом рассказал ТАСС ректор СПбГТИ Андрей Шевчик.

"У нас есть разработки, о которых говорить не могу. Если говорить о прошлых разработках, демонстрирующих успех на полях СВО, - термобарические снаряды, которые использует "Солнцепек". Термобарические заряды разработаны в Технологическом институте. За это были получены государственные премии, они закрыты до сих пор", - сказал Шевчик.

Он добавил, что рецептура термобарических снарядов для "Солнцепека" носит закрытый характер, но это один из примеров достижений Технологического института в историческом отношении. "Мы добиваемся успехов - Технологический институт и сейчас вносит свой необходимый вклад [в выполнение задач СВО]", - сказал Шевчик.

Санкт-Петербургский государственный Технологический институт (СПбГТИ) - высшее учебное заведение, основанное в 1828 году по указу императора Николая I. Готовит специалистов в области науки, техники и промышленности, в том числе для оборонно-промышленного и ядерного оружейного комплекса. С даты основания подготовил более 68 тыс. специалистов, из которых 110 были избраны академиками и членами-корреспондентами РАН и отраслевых академий.