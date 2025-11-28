Создан инновационный полимер для очистки воды от нефти

Полимер представляет собой белый нетканый материал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) создали инновационный нановолокнистный материал, способный впитывать в себя нефтепродукты из воды. В отличие от аналогов он обладает высокой сорбционной емкостью и может использоваться неоднократно, рассказал журналистам доцент кафедры медицинской химии СПбГУ Роман Олехнович.

"Он обладает хорошей сорбционной способностью к различным нефтепродуктам, время поглощения максимального количества нефти составляет порядка двух часов в зависимости от типа нефти. А если мы говорим о способности использовать сорбент повторно, что повышает его эффективность использования, понижает себестоимость, то мы выяснили, что его можно регенерировать пять раз при снижении сорбционной емкости до уровня 85% от изначальной, при этом особенностью его является то, что он хорошо работает в холодных арктических условиях", - рассказал он.

По словам ученого, сейчас в мире применяется два типа сорбентов - природные и синтетические. Первые при своей возможности переработки и утилизации обладают ограниченной плавучестью, то есть они могут удерживаться на поверхности воды в течение суток-двух, а минимальное время по стандартам, которое требуется, чтобы убрать нефтяное пятно - трое суток. Кроме того, они имеют относительно небольшую способность поглощения - до 5 гр. нефти на гр. сорбента. Синтетические сорбционные материалы также обладают ограниченной плавучестью, но впитывают до 20 гр. нефти на гр. материала.

Как рассказал Олехнович, разработка ученых СПбГУ способна впитывать до 40 гр. нефти на гр. сорбента. Полимер представляет собой белый нетканый материал - гибкую пленку, составленную из большого количества волокон толщиной меньше 1 микрона. Чтобы запустить процесс впитывания, его нужно разместить на нефтяном пятне. Со временем края белого сорбента начнут темнеть под действием собираемой нефти, а затем он полностью почернеет, сигнализируя о завершении процесса.

По словам ученого, эксперименты показали, что созданный материал гидрофобный - его невозможно утопить. Кроме того, несмотря на небольшую толщину и вес, он обладает хорошей прочностью и эластичностью, что позволяет использовать его в сложных погодных условиях. Среди достоинств разработки также указана возможность вторичного использования. Когда полимер вобрал в себя нефть, его можно отжать, а затем вновь разместить на водоеме. Извлеченная нефть в дальнейшем может быть использована.