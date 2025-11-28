В конкурсе ФПИ для молодых ученых победили цифровые аватары для Севморпути

Победители, в частности, получили преимущественное право на включение в кадровый резерв Фонда перспективных исследований

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Победителем открытого конкурса проектов среди молодых ученых стали "Цифровые аватары для Северного морского пути" аспиранта Санкт-Петербургского политехнического университета Антона Смирнова. Защита проектов и награждение прошли на V Конгрессе молодых ученых, сообщил Фонд перспективных исследований (ФПИ).

"Победу одержал проект "Цифровые аватары для Северного морского пути", автор - Антон Смирнов, аспирант Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, ведущий программист ООО "Меджитал". Уровень работ был крайне высок, поэтому жюри приняло решение наградить победителей еще в двух номинациях. В номинации "Гражданские исследования" победу одержал проект "РОСТИК" (Разработка отечественных синтетических технологий имплантируемых конструкций), автор - Дарья Галицкая, инженер-исследователь отдела опухолей репродуктивных и мочевыводящих органов МНИОИ имени П. А. Герцена - филиала ФГБУ "НМИЦ радиологии" Минздрава России", - говорится в сообщении.

Также в номинации "Лучший инвестиционный проект" был отмечен проект "Разработка технологии производства сепараторов для литий-ионных аккумуляторов" аспиранта МГУ имени М. В. Ломоносова Дениса Чаплыгина.

Победители получили преимущественное право на включение в кадровый резерв ФПИ, а также возможность реализовать свои проекты в соответствии с нормативными документами фонда в качестве заказчика соответствующих исследований, формируя нужную кооперацию с последующим внедрением результатов.

"Высокий уровень работ финалистов подтвердил научно-технологический потенциал поколения молодых ученых. Успех конкурса доказал, что именно такой формат позволяет находить прорывные решения, которые часто находятся вне привычных парадигм. Убежденность молодых исследователей позволяет им браться за задачи, которые зачастую могут показаться труднорешаемыми, однако их энтузиазм открывает новые горизонты. Мы обязательно продолжим развивать это направление работы, гармонично сочетая его с нашей классической моделью взаимодействия", - заявил генеральный директор ФПИ Максим Вакштейн, чьи слова приводятся в сообщении.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.