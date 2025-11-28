Африканские леса превратились в источник выбросов СО2

Это связано с массовыми вырубками

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Международный коллектив климатологов открыл первые свидетельства того, что в начале прошлого десятилетия леса Африки перестали наращивать биомассу и поглощать парниковые газы, а стали одним из самых больших источников выбросов парниковых газов, что связано с массовыми вырубками. Об этом сообщила пресс-служба британского Лестерского университета.

"Данное открытие должно стать важнейшим сигналом для международной климатической повестки. Если африканские леса перестали поглощать углерод, то это означает, что остальным регионам мира следует сократить выбросы еще сильнее для того, чтобы удержать рост температур на отметке в 2 градуса Цельсия и избежать катастрофических перемен климата. Также мы должны усилить работу по прекращению вырубки лесов", - заявил профессор Лестерского университета Хайко Бальцтер, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые пришли к такому выводу в рамках исследования, нацеленного на изучение круговорота углерода на территории африканских лесов. Их площадь составляет примерно 640-840 млн га, а в общей сложности в их биомассе запасено свыше 85 млрд тонн углерода. Рост численности населения Африки в последние десятилетия, а также активные вырубки лесов, заставили климатологов детально изучить то, как много углерода поглощается и вырабатывается африканскими лесами.

Для этого ученые изучили данные, собранные при помощи японского климатического спутника ALOS и космического лазерного радара GEDI, установленного на борту МКС, а также большое число самолетных снимков и замеров биомассы, собранных в 10,8 тыс. лесных регионах Африки наземными станциями и экспедициями. Эти сведения ученые использовали для реконструкции высоты и плотности лесного покрова на территории Африки в промежутке между 2007 и 2017 годами.

Проведенные ими расчеты показали, что до 2010 года общая биомасса Африки ежегодно увеличивалась примерно на 433 млн тонн, однако после этого она начала быстро падать, что связано с растущей частотой стихийных пожаров и усилившимися вырубками тропических широколиственных лесов. Эти процессы были особенно активны в промежутке между 2010 и 2015 годами, когда леса Африки ежегодно теряли около 133 млн тонн биомассы, и несколько замедлились в 2015-2017 годах, когда темпы потерь снизились до 41 млн тонн в год.

По словам исследователей, данные потери были сконцентрированы в основном в тропических регионах Африки, в том числе на Мадагаскаре, в Демократической Республике Конго и в странах Западной Африки. Часть из этих потерь, как отмечают профессор Бальтцер и его коллеги, была скомпенсирована увеличением площади саванн и ростом их биомассы, однако в целом леса Африки превратились из поглотителей СО2 в один из крупнейших источников выбросов парниковых газов, подытожили ученые.