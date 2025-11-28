Путин оценил вопрос сохранения энергии

Президент России счел его важнейшим в современной энергетике

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Проблема накопления и сохранения энергии - одна из важнейших в современной энергетике, которая идет за пределы углеводородной генерации. Это отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Кремле.

"Мы с вами знаем, что накопление, сохранение и передача энергии - одно из важнейших направлений в энергетике на сегодняшний день, - подчеркнул президент. - Особенно это важно, если мы развиваем альтернативную энергетику и возобновляемые источники".