В РФ разработали способ диагностики нарушений по походке с помощью ИИ

Разработка принадлежит ученым новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора

НОВОСИБИРСК, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые новосибирского НИИ гигиены Роспотребнадзора разработали и запатентовали способ анализа биомеханики движений человека при ходьбе с применением ИИ. Изобретение может быть использовано для оценки нарушений опорно-двигательного аппарата во время ходьбы, следует из патента, с которым ознакомился ТАСС.

"Предложен способ, в основе которого выполняется видеофиксация ходьбы человека в сагиттальной проекции (при взгляде на тело сбоку) с последующим расчетом количественных показателей и оценкой величины отклонения от диапазона нормы в исследуемых паттернах", - говорится в патенте.

Авторы разработки отмечают, что любые нарушения в мышцах, причинами которых являются нарушения иннервации и кровоснабжения, будут сопровождаться изменениями в характере ходьбы. Они поясняют, что при длительном заболевании, сопровождающихся изменением мышечной системы, изменения походки приобретают стойкий характер за счет функционального приспособления организма.

Для диагностики ученые предлагают испытуемому несколько раз пройтись перед камерой. Видеоданные передают на компьютер. После этого начинается анализ с использованием нейросети и разработанную учеными модель. Она задает 25 ключевых точек элементов тела человека, связанных с его анатомическими особенностями. После этого на компьютере определяются координаты частей тела человека, участвующих в ходьбе. "На основании работы нейронной сети формируют массив геометрических параметров, который сохраняют в базе данных результатов, затем рассчитывают показатели биомеханики ходьбы человека. Полученные показатели биомеханики сранивают с диапазоном нормы и рассчитывают отклонение", - уточняется в документе.

Способ предложенный новосибирскими учеными предлагает анализ походки с помощью недорогого оборудования. Кроме этого, метод является бесконтактным, и для интерпретации данных создана система анализа и количественной оценки полученных результатов. "Задача изобретения состоит в повышении точности диагностики нарушения стереотипа ходьбы, которая включает в себя компьютерный анализ ходьбы с применением компьютерного зрения и параметрической геометрии", - отмечается в патентной документации.