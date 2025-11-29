На Солнце зафиксировали вспышки нового всплеска активности

Около 01:00 мск произошли три вспышки класса М, впервые с 16 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Первые сильные вспышки на Солнце зафиксированы после начала нового всплеска активности. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По их данным, около 01:00 мск произошли три вспышки класса М, впервые с 16 ноября. Максимальная мощность вспышек классифицирована как M5.9, зафиксирован факт был в 01:24 мск.

Ученые отмечают, что нынешний всплеск пока развивается мягче, чем серия мощных событий трехнедельной давности, когда активные области сразу выдавали вспышки уровня X. В сторону Земли выходят менее крупные структуры.

Специалисты уточняют, что главная активная область, под номером 4274, находится за краем Солнца, однако признаки ее приближения уже видны по магнитным контурам над левой частью края.