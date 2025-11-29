Ученые НЦФМ ищут новые источники энергии в микромире

Научный руководитель центра академик РАН Александр Сергеев отметил, что рано или поздно они с коллегами найдут более эффективный и красивый способ извлечения энергии на уровне микромира

Редакция сайта ТАСС

СИРИУС /федеральная территория/, 29 ноября. /ТАСС/. Ученые Национального центра физики и математики (НЦФМ) ищут новые способы получения энергии из мира элементарных частиц помимо уже традиционной в наши дни ядерной энергетики. Об этом рассказал научный руководитель центра академик РАН Александр Сергеев на сессии V Конгресса молодых ученых (КМУ).

Сергеев напомнил слушателям о том, что принцип деления атомного ядра, положивший начало использованию ядерной энергии в военных и мирных целях, был экспериментально продемонстрирован в конце 1930-х годов.

"Естественно спросить самих себя: А нет ли каких-то других, более эффективных способов извлечения энергии из микромира? За прошедшие 90 лет ученые гораздо глубже проникли в устройство материи - мира частиц и их взаимодействий. И вполне вероятно ожидать, что на базе этого нового знания состоятся открытия, которые в очередной раз существенно изменят курс движения человечества. В научной программе НЦФМ этой задаче уделяется особое внимание", - рассказал академик Сергеев слушателям сессии, которую вел руководитель редакции "Наука" ТАСС Андрей Резниченко.

Ученый выразил уверенность в том, что рано или поздно они с коллегами найдут более эффективный, изящный и красивый способ извлечения энергии на уровне микромира.

"Ядро состоит из протонов и нейтронов, а протоны и нейтроны состоят из кварков. Вот, нейтрон состоит из трех кварков. Но масса трех кварков в сумме - это где-то 12 мегаэлектронвольт (масса в физике частиц измеряется в единицах энергии в соответствии с формулой Эйнштейна E=mc2). А масса нейтрона - 940 мегаэлектронвольт. А где эта гигантская разница энергий - нельзя ли ее извлечь? Нельзя ли вытащить энергию из нуклонов - протонов и нейтронов, наподобие того, как мы извлекаем ее в процессе деления ядер? А каковы энергетические особенности вакуума, который на самом деле не пуст и состоит из моря виртуальных частиц и античастиц? Установки, которые мы строим в НЦФМ, помимо многого другого, позволят нам проводить и такие эксперименты", - привел академик Сергеев возможные примеры.

О конгрессе

Конгресс молодых ученых в рамках Десятилетия науки и технологий в России организуют Фонд Росконгресс, Минобрнауки РФ и Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте РФ по науке и образованию. Оператор Десятилетия науки и технологий - АНО "Национальные приоритеты".

ТАСС - генеральный информационный партнер конгресса.