На Земле не ожидается магнитных бурь в ближайшие три дня

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Согласно прогнозу геомагнитного индекса с 29 ноября по 1 декабря - магнитных бурь не будет, следует из данных размещенных на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Из прогноза следует, что в ближайшие три дня магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии, а индекс не достигнет даже минимального уровня магнитной бури G1.

Ранее в лаборатории сообщили о первых сильных вспышках на Солнце после начала нового всплеска активности там. Ученые отмечают, что нынешний всплеск пока развивается мягче, чем серия мощных событий трехнедельной давности.