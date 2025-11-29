В России создали два новых сорта арахиса для уменьшения зависимости от импорта

Результаты исследования уже внедрены в образовательные программы Санкт-Петербургского государственного университета, Научно-технологического университета "Сириус" и курсов повышения квалификации ВИР

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 ноября. /ТАСС/. Российские специалисты создали и передали на государственное испытание два крупносемянных сорта арахиса, которые могут стать основой для развития отечественного производства этой культуры, до сих пор лишь импортируемой из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Всероссийского института генетических ресурсов растений (ВИР) имени Н. И. Вавилова.

"На основе исследований младшего научного сотрудника ВИР Виктории Бемовой созданы и переданы на государственное сортоиспытание два новых сорта крупносемянного арахиса: "Виктория" и "Бемоль". По продуктивности, а также массе бобов и семян, они превосходят стандартный сорт "Отрадокубанский", - рассказали в институте.

Новые сорта стали практическим результатом научного исследования, которое Бемова проводила в течение трех лет, подготовив девять статей и защитив кандидатскую диссертацию. Ученый изучила 63 образца арахиса из коллекции ВИР, выращивая их в Краснодарском крае и Астраханской области, где климат близок к естественной среде для этой культуры. Так, она выяснила, какие признаки зависят от генов, а какие - от погодных условий - это позволяет целенаправленно использовать наиболее перспективные образцы в селекционной работе, минимизируя влияние случайных факторов.

Как отметили в ВИР, особое внимание в исследовании уделено гену cus, который отвечает за синтез кукумопина - вещества, участвующего в защите растения и, вероятно, влияющего на его устойчивость. "В ходе работы впервые в России была определена тканеспецифичность экспрессии этого гена, выявлен полиморфизм его нуклеотидной последовательности у разных образцов. Все выявленные аллели гена cus депонированы в международной базе NCBI - теперь их могут использовать ученые по всему миру. Впервые для арахиса показана экспрессия этого гена", - сообщили в пресс-службе.

Об использовании арахиса в России

Арахис как культура, богатая белком и маслом, широко используется в пищевой промышленности, прежде всего кондитерской. Россия входит в число крупнейших импортеров арахиса в мире - ввоз сырого арахиса за 2024 год оценивался в $220,45 млн (данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций). Ключевыми странами-поставщиками на отечественный рынок являются Бразилия, Аргентина и Индия (на них приходится примерно 95% импорта арахиса и по стоимости, и по массе). Промышленные посевы арахиса в России при этом отсутствуют, несмотря на наличие нескольких ранее созданных сортов.