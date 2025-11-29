Пять сильных солнечных вспышек произошло 29 ноября

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Пять вспышек предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце 29 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Ранее сообщалось, что около 01:00 мск произошла вспышка М5.9.

"29 ноября в 03:02 мск <...> зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 15 минут. В 07:20 мск <...> зарегистрирована вспышка M1.6 продолжительностью 8 минут. В 16:16 мск в <...> зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 23 минуты. В 19:07 мск <...> зарегистрирована вспышка M2.9 (N20E89) продолжительностью 48 минут", - говорится в сообщении.

Все вспышки произошли в области 4294.

Ранее специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отметили, что зарегистрированы первые сильные вспышки после начала нового всплеска активности. Ученые уточнили, что главная активная область, под номером 4274, находится за краем Солнца, однако признаки ее приближения уже видны по магнитным контурам над левой частью края.