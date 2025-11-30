Комета 3I/ATLAS начала терять яркость по мере приближения к Земле

Объект при этом остается четвертым по яркости среди более 100 доступных для наблюдения комет

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Межзвездный объект 3I/ATLAS продолжил сближение с Землей, снизив свою яркость более чем на треть. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Поскольку расстояние между объектом и Землей за это время (с момента последнего сообщения Лаборатории о 3I/ATLAS шесть дней назад - прим. ТАСС) сократилось на 10 миллионов километров, то основной причиной снижения яркости является, видимо, продолжающееся удаление тела от Солнца", - говорится в сообщении.

По данным ученых, за неделю яркость кометы снизилась на 37%. Отмечается, что среди причин снижения яркости могут быть "скрытые от наблюдения изменения характеристик центрального тела".

Несмотря на то что космический объект начал тускнеть, 3I/ATLAS остается четвертой по яркости среди более 100 доступных для наблюдения комет.

3I/ATLAS является третьим межзвездным небесным телом, открытым астрономами за все время наблюдений. Первым из них был астероид Оумуамуа, открытый осенью 2017 года, а вторым - комета 2I/Borisov, обнаруженная российским астрономом Геннадием Борисовым в августе 2019 года.

23 ноября расстояние между кометой и Землей сократилось до 300 млн км и продолжает уменьшаться. 19 декабря комета максимально сблизится с нашей планетой - до 269 млн км, после чего они начнут расходиться в пространстве. Объект абсолютно безопасен для Земли.