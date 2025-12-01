RSNA: "пивной живот" повышает вероятность развития гипертрофии миокарда

Людям среднего возраста следует сосредоточить усилия на избавлении от брюшного жира при помощи диет, физических нагрузок или медицинских вмешательств, рассказала научный сотрудник Гамбургского университета Дженнифер Эрли

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Европейские кардиологи обнаружили, что так называемый "пивной живот", накопление жира преимущественно в брюшной полости, сопровождается значительным увеличением риска развития гипертрофии миокарда и снижением объема крови, перекачиваемой желудочками сердца. Об этом сообщила пресс-служба Радиологического общества Северной Америки (RSNA).

"Проведенный нами анализ указывает, что данные структурные изменения в сердце особенно часто развиваются у мужчин с лишним весом, что в прошлом не было известно. Это говорит о том, что людям среднего возраста следует сосредоточить усилия не просто на снижении веса, а на избавлении от брюшного жира при помощи диет, физических нагрузок или медицинских вмешательств", - заявила научный сотрудник Гамбургского университета Дженнифер Эрли, чьи слова приводит пресс-служба RSNA.

Эрли и ее коллеги пришли к такому выводу при анализе снимков сердца и сосудов свыше 2,2 тыс. пациентов в возрасте от 46 до 78 лет, которые были получены при помощи магнитно-резонансных томографов. Ученых интересовало, как различные формы ожирения и лишний вес в целом влияли на устройство сердца и вероятность развития различных нарушений и аномалий в его работе и анатомии.

Для получения подобных сведений исследователи определили индекс массы тела добровольцев, отражающий общий уровень ожирения, и соотношение окружности талии и бедер, связанное с накоплением жира в брюшной полости. Затем ученые сопоставили оба этих показателя с тем, как было устроено сердце добровольцев и какие аномалии в его работе наблюдались у пациентов с разными значениями индекса массы тела и индекса талии и бедер.

Эти расчеты показали, что второй показатель был более надежным индикатором развития гипертрофии миокарда, чем общий уровень ожирения. Каждое увеличение данного индекса на 0,1 пункта сопровождалось увеличением массы левого желудочка на 3,9 грамма, а также сокращением объема перекачиваемой желудочками крови на 2,1-2,2 грамма. При этом ученые выяснили, что данные закономерности были менее выраженными или не наблюдались для индекса массы тела.

Также исследователи обнаружили, что данная взаимосвязь между наличием брюшного жира и дисфункцией сердечной мышцы была значительно сильнее выражена среди мужчин, чем среди женщин. Это следует учитывать врачам-кардиологам и специалистам, работающим с магнитно-резонансными томографами, при проведении рутинных обследований пациентов с подозрением на нарушения в работе системы кровообращения, подытожили Эрли и ее коллеги.