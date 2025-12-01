Созданы модульные титановые имплантаты для замещения дефектов костей

Основное преимущество модульного подхода - оперативность и гибкость в подборе формы имплантата, выборе любого варианта сращения, что особенно важно при сложных травмах и дефектах костной ткани в больницах любых уровней, сообщили в Курганском государственном университете

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Курганского государственного университета и сотрудники Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова создали модульные титановые имплантаты для замещения дефектов длинных костей. Они увеличивают оперативность лечения, ведь могут производиться серийно, тогда как в настоящее время применяются индивидуально создаваемые имплантаты, сообщили в пресс-службе вуза.

Дефект кости с нарушением целостности по всей окружности, при котором требуется такое лечение, может возникнуть в результате травмы или после удаления пораженного участка кости из-за определенных заболеваний.

"В настоящее время в мире активно применяется технология изготовления индивидуального имплантата путем 3D-печати, <…> чтобы смоделировать и изготовить такой имплантат требуется около двух недель, далее тратится время на транспортировку. <…> Особенностью разработанного [курганскими] учеными изделия является то, что во время операции, определив размер отсутствующего участка кости и имея запас заранее изготовленных модулей, хирург восполняет дефект кости. <…> Разработанный имплантат подразумевает собой возможность серийного производства. <…> В настоящее время разработанный имплантат не имеет аналогов ни на мировом, ни на отечественном рынке", - рассказали в пресс-службе.

Как пояснил кандидат медицинских наук, сотрудник молодежной научно-исследовательской лаборатории КГУ, врач, травматолог-ортопед гнойного травматолого-ортопедического отделения №3 Центра Илизарова Александр Шастов, модули имеют ячеистую структуру и соединяются между собой шип пазами. "При этом они имеют различные диаметры, что позволяет комплектовать их на разных длинных костях и на любом уровне. Благодаря биоактивному покрытию в ячейки модуля начинают быстро прорастать сосуды и костная ткань", - рассказал он.

По словам ученых, основное преимущество модульного подхода - оперативность и гибкость в подборе формы имплантата, выборе любого варианта сращения, что особенно важно при сложных травмах и дефектах костной ткани в больницах любых уровней.

"Опытные образцы модульных имплантатов уже прошли механические испытания. Они способны выдержать необходимые нагрузки без нарушения их структуры. <…> На данный момент идет регистрация авторских прав на разработку", - добавили в пресс-службе.