В Воронеже сварили пиво, созданное нейросетью

Рецепт включил в себя главные предпочтения россиян при выборе напитка

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 1 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые Воронежского государственного университета инженерных технологий (ВГУИТ) сварили первую партию пива, созданного с помощью разработанной ими нейросети. Рецепт включал в себя главные предпочтения россиян при выборе этого напитка, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Созданная и запатентованная магистрантами Даниилом Кулигиным и Владиславом Васечкиным программа для ЭВМ предназначена для анализа предпочтений потребителей пива с учетом характеристик пива и пивных напитков", - пояснили в вузе.

Программа интегрируется с существующими системами управления предприятием ERP, Scada в области бродильной и пищевой промышленности. Свою разработку магистранты протестировали в университетской лаборатории кафедры бродильных и сахаристых производств с помощью выпускника ВГУИТ, технолога пивоваренной компании Александра Левашова, который в качестве эксперта подтвердил высокое качество предложенной нейросетью рецептуры и соответствие параметров полученного напитка высоким стандартам качества. "Наша программа - это глубокая сверточная нейронная сеть, которая обрабатывает разнородные типы входных данных о разных сортах пива и потребительских предпочтениях разных категорий потребителей. На их основе нейросеть производит классификацию, а затем генерирует рекомендуемые для той или иной категории потребителей параметры рецептуры пива", - рассказал руководитель проекта, магистрант Инженерно-технического факультета ВГУИТ Даниил Кулигин.

Рецепт от нейросети - это, по анализу искусственного интеллекта, предпочитаемое россиянами светлое пиво из светлого ячменного солода, специального карамельного солода, гранулированного хмеля (альфа-кислотность около 5-6% для горечи и аромата), основного хмеля для горечи - Cascade, Centennial и Amarillo - для аромата и фруктового букета. Также использовались дрожжи пивные верхового брожения (эли) - Wyeast 1056 и чистая мягкая вода. Программа определила также начальную экстрактивность сусла на уровне 12%, уровень горечи по IBU - 45, калорийность напитка - 48 калорий, содержание спирта - 4,18%.

По словам разработчиков, нейросеть продолжает обучаться и будет следить за изменениями вкусов россиян, а также сможет подобрать индивидуальную рецептуру как для группы людей, так и для отдельного человека.