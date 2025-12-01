В Петербурге произвели сварку 30 тонн панелей для судов по новой технологии

По этой технологии металл не плавят, как обычно, а разогревают до такой степени, что он становится мягким, как пластилин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые Центрального научно-исследовательского института конструкционных материалов (ЦНИИ КМ) "Прометей", входящего в Национальный исследовательский центр (НИЦ) "Курчатовский институт", произвели сварку 30 тонн облегченных и больших панелей для морских судов по новой технологии - сварке трения с перемешиванием. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦНИИ КМ "Прометей".

"Разработана технология угловой сварки трением с перемешиванием с присадочным материалом. <...> В ходе работы были изготовлены и переданы заказчикам опытные партии сварных крупногабаритных облегченных панелей весом более 30 тонн для строительства судов" - сказано в сообщении.

Уникальность технологии состоит в том, что благодаря ей можно варить сложные угловые соединения деталей, швы получаются ровными, прочными и без дефектов и это поможет в создании крупногабаритных, но облегченных панелей для морских судов России.

При новой технологии металл не плавят, как обычно, а разогревают до такой степени, что он становится мягким, как пластилин. Разогревание происходит с помощью специального инструмента: он давит на детали и вращает их. Потом с его помощью смешивают края расплавленных деталей и они становятся одной новой конструкцией. В угловые швы добавляют присадочный материал - дополнительный металл для скрепления. Таким образом, новые детали создаются не плавлением, а перемешиванием и скреплением расплавленного металла.

30 тонн панелей, созданных данным способом, уже переданы в Крыловский государственный научный центр, Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", находящиеся в Санкт-Петербурге, и в Конструкторское бюро "СиТех", находящееся в Нижнем Новгороде.

Авторы разработки - инженеры ЦНИИ КМ "Прометей" Антон Демченко, Александр Бяков и Екатерина Циренникова. Поданы заявки на четыре патента.