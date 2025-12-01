Разработана ИИ-модель для раннего выявления риска эпидемий

Редакция сайта ТАСС

© Kevin Frayer/ Getty Images

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Ученые из Сингапура совместно с партнерами из других стран Азии представили инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ), который позволяет выявлять угрозы вспышки заболеваний раньше, чем их могут обнаружить специалисты при помощи обычных методов анализа. Об этом сообщила пресс-служба организатора проекта.

"Сегодня впервые представили общественности PathGen - вспомогательную платформу на базе ИИ для анализа и принятия решений. <...> Она может раньше выявлять новые угрозы [возникновения вспышек] заболеваний, быстрее оценивать риски и координировать ответные меры", - говорится в заявлении Центра по готовности к вспышкам заболеваний медицинского университета DukeNus в Сингапуре, который организовал презентацию.

Отмечается, что платформу разрабатывают совместно ученые шести азиатских стран - Сингапура, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин. Инструмент способен анализировать и совмещать различные данные: геном патогенов, клинические сведения, информацию о населении, климате и местах обитания комаров, переносящих заболевания. На основе этих данных ИИ способен быстро принимать точные решения о том, где нужно поменять методы лечения, куда завозить вакцины и отправлять врачей. В результате можно ликвидировать вспышку заболевания до того, как она выйдет из-под контроля.

Помимо ученых из разных стран, в разработке участвуют американская технологическая компания Amazon Web Services, Сиднейский университет, биотехнологическая компания Sequentia Biotech и компания IXO. Тестирование платформы планируют начать в начале 2026 года. До 2027 года планируется поэтапное полноценное развертывание проекта.