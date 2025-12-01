Гейтс поддерживает исследования об искусственном охлаждении Земли

Как отмечает портал Axios, речь идет о распылении в верхних слоях атмосферы частиц серной кислоты

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 1 декабря. /ТАСС/. Основатель компании Microsoft и один из богатейших людей мира Билл Гейтс заявил, что поддерживает перспективные исследования об одном из способов искусственного охлаждения Земли путем распыления специальных аэрозолей в атмосфере. Об этом он заявил в интервью порталу Axios.

Как отмечает издание, речь идет о распылении в верхних слоях атмосферы частиц серной кислоты. По мнению ученых, это позволит отражать более значительную часть солнечной радиации обратно в космос, что снизит нагревание планеты. Схожий эффект наблюдается во время крупных извержений вулканов. Миллиардер указал, что ранее уже поддерживал исследования в сфере активного изменения климата. "Я финансировал попытки понять геоинженерию", - сказал он.

В то же время Гейтс подчеркнул, что считает применение таких радикальных мер возможным только в том случае, если климатические условия на планете серьезно испортятся. "Я ни в коем случае не толкаю мир в этом направлении", - подчеркнул миллиардер. Однако он добавил, что считает важным само получение данных в этой перспективной области.

Миллиардер отметил, что существует два важных и имеющих основания аргумента против такой инициативы. Во-первых, излишнее использование геоинженерии может негативно сказаться на перспективах использования ископаемых видов топлива. Во-вторых, отметил он, ученым нужно четко понимать, какие последствия геоинженерия будет иметь для жителей планеты: в том числе это касается рисков, связанных с изменением объемов выпадающих осадков и возникновении в разных регионах засухи.