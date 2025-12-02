В инжекторе СКИФ достигли рабочую энергию пучка в 3 ГэВ

В дальнейшем пучок попадет в накопительное кольцо, где будет получено синхротронное излучение с рекордной яркостью

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Проектная энергия электронного пучка в 3 млрд электронвольт (ГэВ) достигнута в инжекционном комплексе Центра коллективного пользования "Сибирский кольцевой источник фотонов" (ЦКП "СКИФ"), строящегося под Новосибирском. В дальнейшем пучок попадет в накопительное кольцо, где будет получено синхротронное излучение с рекордной в мире яркостью, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Под Новосибирском строится мегасайенс-установка, которая станет первым в России и самым мощным в мире источником синхротронного излучения четвертого поколения, - Сибирский кольцевой источник фотонов. Он позволит "заглядывать внутрь" вещества, получать сверхточные данные о его структуре и поведении. Запуск СКИФ был перенесен с 2024 года на конец 2025 года. По информации заказчика строительства - Института катализа СО РАН, по данным на середину ноября, готовность комплекса составляет более 95%.

"Датчики системы диагностики зафиксировали соответствие электронного пучка проектным параметрам. Пучок с энергией 3 ГэВ устойчиво циркулирует в бустерном кольце, в ближайшее время он будет перепущен в транспортный канал "бустерный синхротрон-накопитель", а к концу 2025 года ожидается его перепуск в накопительное кольцо", - приводятся в сообщении слова директора ЦКП "СКИФ", академика РАН Евгения Левичева.

Для получения пучка электронов 3 ГэВ необходимо было создать специальные режимы ускорения, когда изменение тока во всех магнитных элементах бустерного кольца происходит по точно рассчитанному алгоритму. Инжекционный комплекс - система, которая обеспечивает подачу пучка - сгустка частиц - в основное кольцо установки. На СКИФ он состоит из двух частей: линейного ускорителя и бустерного синхротрона. В линейном ускорителе электроны рождаются, группируются в пучок, получают первоначальное ускорение и энергию 200 млн электронвольт (МэВ). Затем этот пучок поступает в кольцевой бустерный синхротрон, где разгоняется до рабочей энергии - 3 млрд электронвольт (ГэВ), и отправляется в основной накопитель. В накопителе электронный пучок, проходя через магнитное поле поворотных магнитов или специализированных многополюсных устройств (вигглеров или ондуляторов), генерирует синхротронное излучение.

Как уточнили в пресс-службе, параллельно с настройкой работы инжекционного комплекса активно ведутся работы и на других площадках СКИФ. Так, в экспериментальном зале накопителя полным ходом идет монтаж специальных помещений (хатчей), где будет располагаться оборудование экспериментальных станций, или, иными словами, исследовательских лабораторий. На станциях ученые будут изучать разные объекты и процессы в интересах химии, биологии, экологии, геологии и многих других наук, а также промышленных применений. "Оборудование всех семи экспериментальных станций первой очереди изготовлено на 100%, оно постепенно доставляется на площадку", - подчеркнули в пресс-службе.