В САФУ уточнили параметры контакта ледокола и корабля при буксировке вплотную

До этого при проектировании использовались усредненные данные, сообщили в пресс-службе вуза

АРХАНГЕЛЬСК, 2 декабря. /ТАСС/. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) уточнили величину демпфирующего коэффициента кринолина ледокола и площадь контакта двух судов при буксировке вплотную. Ранее при проектировании использовались усредненные данные, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студент ИСМАРТ Константин Лубенченко уточнил величину демпфирующего коэффициента кринолина ледокола и площадь контакта двух судов при буксировке вплотную. Ранее эти значения известны не были и проектанты использовали усредненные данные", - сказано в сообщении.

Отмечается, что для понимания реальной картины контакта буксируемого судна с ледоколом Лубенченко использовал приложение Ansys. В модуле для проведения динамических расчетов Explicit Dynamics студент построил часть носовой оконечности судна и кормовую оконечность ледокола проекта 22220 в районе их касания. В расчете демпформации при контакте двух кораблей от резкой остановки тандема студент учел вес судна, скорость, время контакта, материал, из которого состоит кринолин ледокола и многое другое.

Полученные данные показали, что реальная зона контакта достигает значения 0,4 м на один борт, что в несколько раз меньше, чем считалось ранее. Эта цифра влияет на представление о распределенном давлении на корпус судна.

Как рассказал студент, требования Российского морского регистра судоходства и правила транспортировки судна ледоколом во льдах рекомендуют владельцам приводить судна в соответствие с необходимым ледовым классом (Arc4, Arc5 и т.д.) и переделывать носовую оконечность судна.

"Понимание нагрузок буксировки позволит судостроителям оптимизировать приведение судна в соответствие с ледовым классом для развития северного морского пути", - отметили в САФУ.