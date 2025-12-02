В Тольятти предложили модель создания новых продуктов из сельхозотходов

Технология направлена, в частности, на снижение негативного воздействия на экологию

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 2 декабря. /ТАСС/. Ученая Тольяттинского государственного университета (ТГУ) предложила комплексную модель переработки отходов сельскохозяйственного производства на примере гороха в рамках концепции экономики замкнутого цикла. Технология направлена на снижение негативного воздействия на экологию и получение экономического эффекта, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Как отметили в ведомстве, отходы сельского хозяйства оседают на свалках и выделяют токсичные соединения и парниковые газы, чем загрязняют почву и воду. При использовании линейной модели экономики, когда отходы производства и потребления выбрасываются, теряется до 40% мирового продовольствия и наносится ущерб природе. Экономика замкнутого цикла предполагает повторное использование отходов, когда они перерабатываются и возвращаются в производство, создавая добавленную стоимость. Профессор института инженерной и экологической безопасности ТГУ Наталья Шелепина предложила модель повторного использования отходов переработки на примере зерна гороха. Работа проведена в рамках программы "Приоритет-2030" нацпроекта "Молодежь и дети".

"Исследование профессора Шелепиной сфокусировано на отходах переработки гороха - оболочках, зародышах, сечке и мучке. Эти побочные продукты богаты пищевыми волокнами, белками, липидами и витаминами, что открывает широкие возможности для их использования", - сообщили в пресс-службе. Так, из отходов переработки гороха можно получать пищевые и кормовые добавки, адсорбенты, а также фармацевтические препараты. Целлюлоза, содержащаяся в гороховой оболочке, может служить сырьем для производства биоразлагаемой упаковки, биотоплива, биоэнергии и даже биопластика.

В результате исследования профессор пришла к выводу, что наиболее перспективными направлениями переработки сельхозотходов являются биотехнологии, производство биотоплива и биоэнергии, нанотехнологии. Предложены различные методы переработки отходов, которые позволят, в том числе, получать возобновляемую энергию в виде биогаза и биохимикаты. Особенно перспективным исследование представляется на фоне ожидаемого появления в России ферм полного цикла, объединяющих растениеводство, животноводство, производство биогаза и переработку урожая в единую безотходную систему, отметили в Минобрнауки.

Исследование профессора Шелепиной "Комплексная биоэкономика отходов переработки гороха" опубликовано в авторитетном научном издании "BIO Web of Conferences" по материалам Международной научной конференции по биотехнологии и пищевым технологиям, состоявшейся в Ереване. "Продвижение и реализация концепции циркулярной экономики в сфере сельскохозяйственного производства является эффективным инструментом управления отходами, способным существенно снизить негативное воздействие на окружающую среду и открыть новые горизонты для развития", - подчеркивает Шелепина.