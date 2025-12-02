В Сибири предложили систему мониторинга для энергообъектов с малой и микрогенерацией

Ее внедрение позволит измерять режимные параметры, отслеживать допустимость процессов сети и управлять электрооборудованием

НОВОСИБИРСК, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые в Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) разработали устройство для мониторинга электрических режимов для локальных энергообъектов с малой и микрогенерацией. В перспективе ее внедрение позволит измерять режимные параметры, отслеживать допустимость процессов сети и управлять электрооборудованием, сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе НГТУ, речь идет об объектах для энергоснабжения частных домов, небольших предприятий, производящих электроэнергию в основном для собственных нужд, а также об источник электроэнергии, которые сочетают возобновляемые источники энергии с традиционной энергетикой. По словам доцента кафедры автоматизированных электроэнергетических систем факультета энергетики НГТУ Ильи Дулова, массовое внедрение, эксплуатация и развитие распределенной малой и микрогенерации в стране привело к необходимости создать доступные системы и средства мониторинга режимов работы подобных энергообъектов.

"Устройство представляет собой микроконтроллер с системой преобразования аналогового сигнала, в котором реализован алгоритм измерения параметров режима. С его помощью можно определять параметры элементов электрической сети, выполнять априорный контроль допустимости режима работы электроприемников и формировать управляющие воздействия на них", - говорится в сообщении.

По словам Дулова, система мониторинга позволит контролировать мощность, напряжение и частоту в сети, а также объем энергии, которой можно обмениваться между объектами в рамках управляемого спроса. "Это особенно актуально для частных домовладений и малых производственных зданий, где используются локальные гибридные объекты генерации, сочетающие возобновляемые источники энергии с традиционной энергетикой", - пояснили в пресс-службе.

Система измерения параметров режима также позволит создавать так называемый "управляемый спрос" на электроэнергию. "Речь идет о смарт-контрактах между владельцами источников генерации в частных объектах и конечными потребителями, которые могут взаимодействовать друг с другом с точки зрения передачи и продажи энергии", - подчеркнул доцент НГТУ.