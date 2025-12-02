Фурсенко назвал биоэкономику перспективной для сотрудничества бизнеса и науки

Кроме того, помощник президента счел энергетику "главной валютой"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сферы деятельности, в которых результат напрямую влияет на качество жизни - и прежде всего, биоэкономика - дают наибольший потенциал для сотрудничества науки, бизнеса и культуры, отметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко. Разговор шел на пленарной сессии XII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Заметив, что наиболее очевидным ответом на вопрос о таком потенциале в наши дни является указание на креативные индустрии, Фурсенко предложил также и другой ответ.

"Это те сферы, где результаты напрямую затрагивают качество жизни человека. То, что касается наших жизненных необходимостей. Ну, например, это биоэкономика, которая интегрирует и здоровье, и продовольствие, и, кстати говоря, экологию. Это то, где крайне необходима эта интеграция науки, бизнеса и культуры. Потому что только с помощью этой культуры мы можем быть действительно здоровыми, правильно питаться - это тоже часть нашей культуры - и, в общем, заботиться об окружающей среде", - рассказал Фурсенко.

Он упомянул также энергетику, отметив, что она сегодня является "главной валютой".

"Искусственный интеллект сегодня потребляет такое количество энергии, и будет потреблять еще больше. Реально - была такая шутка, что "давайте переименуем мировую валюту не в доллар, а в джоуль". Может быть, это было бы и неплохо", - отметил Фурсенко.

XII конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" проходит 2 декабря. Его организаторами выступают негосударственный институт развития "Иннопрактика" и МГУ имени М. В. Ломоносова. Основная тема мероприятия в этом году: "Три кита перезагрузки миросистемы: наука, бизнес, культура".