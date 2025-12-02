В Перми создали суспензию для круглогодичного ремонта дорог

По словам ученых, такая "разработка может храниться до 40 лет в герметичной упаковке, не теряя свойств, и применяться даже при температуре до минус 15 градусов"

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ПЕРМЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) совместно с МАДИ, РОСДОРНИИ и Российской академией транспорта создали битумную суспензию для круглогодичного ремонта дорог, которую можно хранить до 40 лет. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе ПНИПУ.

"Ученые создали принципиально новый материал - полидисперсную битумную суспензию для круглогодичного ремонта и цифровой инструмент для его контроля. Эта разработка может храниться до 40 лет в герметичной упаковке, не теряя свойств, и применяться даже при температуре до минус 15 градусов", - рассказали в ПНИПУ.

Как отмечают ученые, асфальт на битуме требует разогрева до 150-180 градусов, что невозможно в холодный период. Поэтому строительный сезон сокращается до нескольких месяцев, вызывая авралы, удорожание и отставание в ремонтах. "Теплые" смеси также требуют плюсовых температур, а "холодные" можно укладывать зимой, но они хранятся не более месяца и медленно набирают прочность, что делает их непригодными для создания долгосрочных запасов.

Особенности нового материала

По словам профессора кафедры "Автомобильные дороги и мосты" ПНИПУ, доктора технических наук Андрея Кочеткова, в состав суспензии входит 33% известнякового минерального порошка, 34% воды и 33% вязкого битума. "Сначала в смеситель добавляют холодный минеральный порошок и воду, а затем при непрерывном перемешивании порциями вводят горячий битум с температурой не менее 155 градусов. Такой резкий перепад приводит к его распаду на микроскопические сферические частицы, которые сразу обволакивались или, иначе говоря, опудривались минеральной взвесью, образуя стабильную суспензию на битумном вяжущем", - пояснил Кочетков.

Так мельчайшие капли обычного дорожного битума "запечатываются" в оболочку из минерального порошка, который выполняет роль твердого эмульгатора, не давая частицам слипаться. Получается, что липкий нефтепродукт превращается в пастообразный материал, похожий на влажный песок или пластилин.

"Когда приходит время ямочного ремонта дорожных покрытий, достаточно просто разбавить необходимое количество состава водой, добавить необходимое количество песка и щебня до требуемого гранулометрического состава и смесь готова к использованию. По сути, технология позволяет создавать "консервированный" вяжущий материал, полуфабрикат или технологический передел, который сохраняет все свойства обычного дорожного битума, но при этом не требует подогрева и специальных условий хранения", - отметил Кочетков.

Как сообщили в вузе, в отличие от обычных смесей и битумных эмульсий, которые склонны к быстрому расслоению и имеют срок годности не более месяца, в разработанной суспензии мелкие частицы удерживают крупные, что позволяет создавать устойчивую структуру. Это дает возможность хранить материал десятилетиями (до 40 лет в герметичной упаковке) без потери готовности к использованию и применять его даже при низких температурах.