Академик Пирадов назвал гаджеты и клиповое мышление драйверами деградации

Вице-президент РАН заявил, что люди получают огромное количество информации, но не перерабатывают ее, а лишь потребляют потоком

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гаджеты и клиповое мышление - одни из главных виновников неизбежной постепенной деградации человечества. Об этом заявил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), директор ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" академик Михаил Пирадов.

Он обратил внимание на исследование 34 тыс. жителей Западной Европы, в ходе которого обнаружилось, что люди, рожденные с 1930 по 1980 годы, имеют средний IQ на 20 пунктов выше, чем те, кто родился после 1980 года.

"Это не про тесты как таковые, это про среднюю тенденцию. Люди первой половины и середины XX века в среднем умнее, чем люди, родившиеся позже. Почему? Во многом из-за того самого клипового мышления", - отметил ученый.

По его словам, люди получают огромное количество информации, но не перерабатывают ее, а лишь потребляют потоком.

"Гаджеты, которыми мы пользуемся ежедневно, дают комфорт и одновременно вносят вклад в нашу деградацию. Люди всегда выбирают комфорт - это тоже особенность мозга, стремящегося экономить энергию", - пояснил собеседник агентства.