УрФУ: ESG-повестка устойчивого развития вузов обеспечит техносуверенитет РФ

Уральский федеральный университет в рамках ESG-трансформации придерживается принципов технологического лидерства, прагматизма и интеграции устойчивого развития во все структуры

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. ESG-повестка в сфере устойчивого развития университетов способствует обеспечению технологического суверенитета России. Такое мнение выразила председатель комитета по устойчивому развитию Уральского федерального университета (УрФУ) Жанна Беляева в ходе пресс-конференции ТАСС, посвященной представлению результатов первого выпуска Рейтинга университетов в сфере устойчивого развития.

ESG (environmental, social, governance) - концепция, которая определяет, как компании влияют на окружающую среду и общество, а также обеспечивает прозрачность управления бизнесом.

"Мы действительно рассматривали, что же такое ESG, устойчивое развитие, и я верю, что в этих дискуссиях рождается истина, и, главное, начинается эволюция. Почему важно вообще измерять устойчивое развитие в университетах? Для нас в УрФУ это, пожалуй, уже не философия, а такая технология достижения лидерства. Если говорить об ESG-повестке, которая действительно прошла ненависть, восторг и так далее, то в целом, на наш взгляд, ESG обеспечивает технологический суверенитет и, конечно же, фундамент для глобальной прагматики", - сказала она.

Беляева отметила, что работа в университете основывается на глобальной повестке устойчивого развития. "Несколько лет назад мы начали учитывать и национальные приоритеты в соответствии с приказом нашего президента. Соответственно, наша модель устойчивого развития УрФУ, она строится на создании позитивных эффектов для изменения в регионе, и наша ключевая задача - создать такие ответственные технологии, которые будут работать на благополучие человека. Это и есть наша фабрика ответственного технологического лидерства", - добавила она.

По словам Беляевой, Уральский федеральный университет в рамках ESG-трансформации придерживается трех ключевых принципов - технологическое лидерство, прагматизм и интеграция принципов устойчивого развития во все структуры университета.

В свою очередь, директор Центра устойчивого развития Кабардино-Балкарского государственного университета Зураб Берелидзе подчеркнул необходимость рейтинга в стремлении к технологическому суверенитету. "Команда [рейтингового агентства] RAEX провела огромную работу при формировании рейтинга, коллеги держали руку на пульсе всех существующих трендов, связанных с ESG, как зарубежных, так и отечественных. Особенно учитывая, что мы сейчас идем по некоторому пути суверенизации, думаем более самостоятельно в этой сфере. <...> Сам рейтинг выступает не как палка, занесенная над головой, а как дорога, по которой можно двигаться, она показывает нам, как не рассеивать свои инициативы и действовать в нужном русле", - сказал он.