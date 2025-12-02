Мишустин вручил премии правительства за достижения в науке и медицине

Среди исследователей премии в области науки и техники удостоились авторы 14 работ, еще 6 авторских коллективов выиграли аналогичные премии для молодых ученых

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин вручил дипломы лауреатам премий правительства 2025 года в области медицины, науки и техники. Последняя премия также была вручена молодым ученым.

Так, среди исследователей премии в области науки и техники удостоились авторы 14 работ, еще 6 авторских коллективов выиграли аналогичные премии для молодых ученых. Всего - 153 соискателя. Среди награжденных был Виктор Садовничий - ректор МГУ. Премию ему вручили за создание, развитие и научные достижения нового астрономического учебно-научного комплекса "Кавказская горная обсерватория МГУ".

В области медицинской науки премии присудили трем авторским коллективам.

Правительственная премия в области медицинской науки была учреждена в 2024 году и сегодня вручалась впервые. Ее получили отечественные ученые за разработки, которые помогают сохранить жизнь и здоровье людей, позволяют справиться с ранее не решенными вопросами медицины.

Премия присуждается за достижения в трех направлениях: в превентивной и персонализированной медицине, нейротехнологиях и биомедицинских технологиях. Размер премии - 1 млн рублей, лауреаты освобождаются от уплаты подоходного налога.

Премии правительства России в области науки и техники существуют с 1994 года. Они присуждаются ежегодно за выдающиеся результаты в научно-исследовательской деятельности, создание новых технологий и образцов техники, а также за значительный вклад в развитие медицинской науки и практики. Размер премии в области науки и техники - 2 млн рублей.