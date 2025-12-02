Вакцина от опоясывающего герпеса замедляет развитие деменции

Расчеты ученых показали, что примерно половина пациентов, не получивших вакцину, умерла от осложнений деменции и по связанным с ней причинам

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Американские и немецкие медики обнаружили, что вакцина от опоясывающего герпеса не только на 20% снижает вероятность развития деменции, но и также существенно замедляет угасание ума и памяти у уже выявленных носителей этой болезни. Об этом сообщила пресс-служба медшколы Стэнфордского университета.

"Самая интересная часть наших наблюдений заключается в том, что сейчас нам удалось показать, что вакцина от опоясывающего герпеса не только существенным образом снижает риск развития деменции, но и также обладает терапевтическим эффектом среди тех пациентов, у которых уже было выявлено данное расстройство", - заявил доцент Стэнфордского университета (США) Паскаль Гельдзетцер, чьи слова приводит пресс-служба медшколы вуза.

В начале 2025 года ученые опубликовали исследование, в рамках которого они обнаружили первые надежные медицинские свидетельства того, что вакцины от опоясывающего герпеса значительным образом, примерно на 20%, снижают риск развития деменции среди пожилых пациентов. Данное открытие стало возможным благодаря тому, что власти Уэльса в 2013 году решили провести бесплатную вакцинацию населения от опоясывающего герпеса.

В данной инициативе могли принять участие все пожилые жители данного региона Британии, которым на момент начала данной программы было не более 79 лет. В результате этого создалась ситуация, когда около 16,5 тыс. человек схожего возраста, получили данную прививку или же оказались лишены этой возможности из-за того, что родились раньше 1 сентября 1933 года.

Ученые воспользовались этой ситуацией и на примере двух групп пожилых жителей Уэльса показали, что прием вакцины от опоясывающего герпеса предотвратил развитие примерно 1 из 5 случаев развития деменции в последующие 7-8 лет жизни пожилых британцев. Данный успех побудил исследователей аналогичным образом изучить то, как прием вакцины повлиял на тех жителей Уэльса, у которых деменция была выявлена еще до вакцинации.

Эти расчеты показали, что примерно половина пациентов, не получивших вакцину (49,1%), умерла от осложнений деменции и по связанным с ней причинам, тогда как это было характерно лишь для 34% привитых пожилых жителей Уэльса. Также прививка от опоясывающего герпеса на 3% снизила частоту развития более тяжелых форм деменции у носителей легких форм этого когнитивного расстройства. Все это говорит в пользу того, что вакцины от герпеса оказывают не только защитный, но и терапевтический эффект, подытожили ученые.

О вирусах герпеса

Достаточно долгое время вирусы герпеса считались достаточно безобидными патогенами, однако недавно ученые обнаружили, что их присутствие в нервных клетках и других тканях тела может провоцировать развитие болезни Альцгеймера, рассеянного склероза, энцефалита, рака половых органов и других болезней. Человек остается их носителем всю оставшуюся жизнь, если он не прошел курс вакцинации от некоторых разновидностей данных патогенов.