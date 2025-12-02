Мишустин: объем ресурсов на научные разработки достиг почти 1,8 трлн рублей

Отечественный бизнес также активно вкладывается в науку, указал премьер-министр РФ

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Объем ресурсов на научные изыскания и разработки в России увеличился и достиг почти 1,8 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на вручении премий правительства в области науки и техники.

"Объем ресурсов на изыскания и разработки в России увеличился и достиг почти 1,8 трлн рублей, - отметил глава кабмина - В новом федеральном бюджете предусмотрели ещё более 2 трлн рублей на эти цели".

Отечественный бизнес также активно вкладывается в науку, указал Мишустин. Так, например, по итогам 2024 года частные инвестиции превысили 600 млрд рублей, пояснил он. "По абсолютным масштабам государственных вложений в науку Россия сейчас удерживает девятую позицию в мире", - добавил премьер-министр, отметив, что в научной сфере занято порядка 700 тыс. человек.

Кроме того, глава кабмина сообщил, что в РФ большое внимание уделяется внедрению в экономику наукоемких решений. "На эти цели направлена деятельность 10 научных центров мирового уровня, так называемых НОЦев. И 38 центров трансфера технологий - для коммерциализации результатов интеллектуального труда", - пояснил Мишустин.

По словам премьер-министра, реализуются проекты создания установок класса "мегасайенс". В частности, на проектные параметры вышел линейный ускоритель "СКИФ", в объединенном институте ядерных исследований в Дубне запущен первый сеанс комплекса NICA, продолжается разертывание глубоководного нейтринного телескопа "Байкал", привел примеры председатель правительства.