В России придумали прорывную технологию для увеличения способностей мозга

Она способна увеличить оперативную память в среднем на 20-25%.

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Новая российская технология позволяет увеличить оперативную память человека на 25%, что может стать настоящим прорывом в сохранении и развитии когнитивных способностей. Об этом в интервью ТАСС рассказал вице-президент Российской академии наук, директор ФГБНУ "Российский центр неврологии и нейронаук" академик Михаил Пирадов.

"Мы начали стимулировать определенные участки мозга у здоровых людей. Оказалось, что после 30-минутной сессии можно увеличить оперативную память в среднем на 20-25%. У кого-то меньше, у кого-то больше, но эффект есть", - сказал он.

По словам академика, проблема заключается в том, что пока ученые не смогли добиться сохранения этих способностей.

"Пока и у нас, и в других лабораториях мира этот эффект временный - от нескольких недель до двух-трех месяцев", - отметил собеседник агентства.

"Сейчас мы ищем способы его продлить, в идеале - до года. Тогда человек может раз в год проходить небольшой курс стимуляции и стабильно поддерживать расширенные когнитивные возможности", - сказал Пирадов.