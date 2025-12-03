Создана российская версия платформы для моделирования воздействий радиации

Разработка принадлежит ученым Томского госуниверситета

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Веб-платформу Geant4RU для российских ученых, которая станет независимым цифровым центром для моделирования в науке и промышленности, разработали в Томском госуниверситете (ТГУ). Платформа находится на этапе наполнения, в 2026 году она будет доступна для использования, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Россия быстро развивает научный потенциал в области крупных проектов, использующих ускорители частиц. Ключевую роль играет программа Geant4, которую разработали в Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) для моделирования экспериментов на Большом адронном коллайдере.

"Для российских ученых и инженеров ТГУ создал веб-платформу и "зеркальный" сервер Geant4RU. Разработка уникальной вычислительной платформы осуществляется на базе лаборатории анализа данных физики высоких энергий (ЛАДФВЭ) ТГУ, в рамках проекта, поддержанного мегагрантом правительства РФ. Руководителем проекта является признанный эксперт в области моделирования прохождения элементарных частиц через вещество - Владимир Иванченко", - сказано в сообщении.

По словам ведущего научного сотрудника ЛАДФВЭ ТГУ Ирины Шрайбер, платформа уже создана, сейчас идет ее наполнение. В 2026 году она будет доступна российским ученым. Появление российской платформы поможет устранить барьеры, которые сегодня есть у многих отечественных исследователей. Разработка позволит использовать Geant4RU не только физикам-ученым, но и специалистам в области радиационной медицины, космических технологий, материаловедения и других передовых направлений.

Разработчики отмечают, что Geant4RU - это не просто копия международной программы Geant4, а полноценный цифровой центр. Он даст российским пользователям независимый доступ к программному обеспечению, позволит решать сложные инженерные задачи, интерактивно проводить вычисления, эффективно обмениваться результатами моделирования и адаптировать программу под специфические задачи российской науки и промышленности.