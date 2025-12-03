Создан обучающий 3D-атлас анатомии лягушки для школьников и студентов

В трехмерной модели детально проработаны скелет, а также мышечная, нервная, пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Специалисты Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава РФ разработали уникальный интерактивный 3D-атлас анатомии лягушки, предназначенный для детального изучения в школах, колледжах и вузах строения земноводных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Самарский государственный медицинский университет Минздрава России (СамГМУ) разработал новый уникальный обучающий продукт - интерактивный трехмерный атлас "Лягушка", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель лаборатории 3D-моделирования Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ Айкуш Назарян, атлас в первую очередь предназначен для учеников агроклассов, открывающихся по всей стране в рамках федерального проекта "Кадры в АПК, однако "он также отлично подойдет для уроков биологии в обычных школах при изучении земноводных, а также для занятий по зоологии, анатомии и физиологии в аграрных, ветеринарных и биологических вузах и колледжах".

Отмечается, что в 3D-модели детально проработаны все основные анатомические системы: скелет, мышечная система, нервная система, пищеварительная, дыхательная и кровеносная системы. "Мы решили создать ее [лягушки] цифровой двойник, чтобы дать студентам и школьникам современную, удобную и, что важно, гуманную альтернативу традиционным методам обучения. Наша модель обладает высокой детализацией и полностью соответствует образовательным стандартам", - подытожил Назарян.