В РФ создадут базу данных для снижения экологических рисков для здоровья людей

Ее разрабатывают специалисты Университета Решетнева в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Базу данных, где будет информация о загрязнении воздуха, населении, погодных рисках создадут специалисты Университета Решетнева в Красноярске. Такая база поможет управлять рисками для здоровья населения, связанными с состоянием окружающей среды, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

Отмечается, что в Красноярске сложилась сложная экологическая ситуация. С начала 2025 года режим НМУ (неблагоприятные метеоусловия - прим. ТАСС) вводился в Красноярске больше 10 раз. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий. В безветренную погоду в воздухе происходит явление приземной инверсии, когда температура у земли ниже, чем в верхних слоях атмосферы, из-за чего скапливаются вредные вещества. Эти условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей.

"Ученые Университета Решетнева разрабатывают систему управления экологическими рисками для здоровья населения. Проект "Управление рисками здоровью населения от влияния факторов окружающей среды" направлен на разработку научно обоснованной методологии оценки и прогнозирования негативных последствий от совокупного воздействия экологических и климатических факторов. В рамках проекта будет создана специализированная база данных, аккумулирующая информацию о концентрациях загрязняющих веществ в воздухе, климатических факторах и демографических показателях. Эта база станет основой для верификации моделей оценки рисков здоровью населению", - сообщили в пресс-службе.

В единую базу данных ученые соберут информацию о том, как меняется концентрация вредных веществ в воздухе в разных местах и с течением времени, учтут все погодные риски, поместят данные о людях - пол, возраст, статистику по болезням.

"Разработанная комплексная математическая модель, учитывающая разнородные факторы, одновременно влияющие на здоровье населения, позволит прогнозировать изменение показателей риска, получать оценки эффективности реализуемых рекомендаций по защите населения", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта, заведующей кафедрой безопасности жизнедеятельности Института лесных технологий Ольги Тасейко. Она подчеркнула, что новая база данных уникальна, так как информацию для нее будут собирать из многих источников, в том числе - в партнерстве с Росгидрометом и Росстатом.