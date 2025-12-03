Пик звездопада Квадрантиды ожидается в первые дни 2026 года

В новогодние каникулы также можно будет увидеть покрытие Луной яркой звезды Регул

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 3 декабря. /ТАСС/. Пик метеорного потока Квадрантиды, одного из самых мощных потоков, придется на ночь с 3 на 4 января 2026 года. Также в новогодние каникулы на вечернем небе можно будет увидеть покрытие Луной яркой звезды Регул, сообщил ТАСС ведущий инженер обсерватории "Вега" Новосибирского госуниверситета (НГУ) Михаил Маслов.

"Активность Квадрантид достаточно высока, чтобы довольно большое количество метеоров было видно, даже несмотря на Луну, поэтому в 2026 году его лучше всего наблюдать в предутренние часы 4 января, примерно с 4 до 8 часов утра", - сказал собеседник агентства.

Маслов пояснил, что особенностью 2026 года станет то, что пик потока будет засвечен Луной. Астроном добавил, что название потока происходит от ныне отмененного созвездия Стенного Квадранта, на месте которого сейчас находятся созвездия Волопаса, Дракона и Геркулес. "Радиант потока (область небесной сферы, которая является источником метеоров - прим. ТАСС) находится над горизонтом всю ночь, однако в первой половине ночи его высота невелика и составляет около 20°, а на хорошую высоту он поднимается ближе к утру", - уточнил он.

Кроме Квадрантид, в новогодние каникулы, а именно - 6 января, россияне смогут наблюдать такое астрономическое явление как покрытие Луной звезды Регул, одной из ярчайших в ночном небе. "Оно пройдет не очень высоко над горизонтом, но при ясном небе его вполне можно будет наблюдать в телескоп или бинокль", - пояснил Маслов.

Он добавил, что у Регул, которая находится в созвездии Льва, экстремально быстрое вращение. Один оборот вокруг оси занимает всего около 16 часов, для сравнения: Солнцу нужно 27 дней. Название звезды означает "маленький король", а в древности ее называли "сердцем льва".