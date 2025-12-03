В РФ создали первый в мире биопрепарат от наиболее опасных болезней зерновых

Фузариоз колоса может снизить урожайность до 20%

Редакция сайта ТАСС

© Игорь Онучин/ ТАСС

КРАСНОДАР, 3 декабря. /ТАСС/. Ученые на Кубани разработали не имеющий аналогов биологический препарат для защиты зерновых культур от опасных грибных болезней, приводящих к потере урожая и снижению качества зерна, и позволяющий повысить урожайность озимой пшеницы до 7%. Об этом сообщила ТАСС руководитель проекта, заведующая лабораторией фитопатологии Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) Ирина Астапчук.

Фузариоз колоса - одна из наиболее опасных грибных болезней зерновых культур, приводящая к потере урожайности до 20% и снижению качества зерна. Зарегистрированного биопрепарата от этого заболевания в мире пока нет. Имеются лишь функциональные аналоги, стоимость применения которых составляет 3,2 - 3,5 тыс. рублей на га.

Фузариоз - это не просто болезнь колоса, это высокий риск потери урожая и качества зерна. Наш препарат снижает пестицидную нагрузку, он уже показал эффективность до 80%. Это проект стимулирует рост доверия к биологическим методам защиты растений , - сообщила Астапчук.

Ученые университета разработали сам биологический препарат нового поколения, который обеспечивает подавление возбудителей фузариоза и желтой пятнистости листьев, сохраняя при этом экологическую устойчивость агроэкосистем. Препарат предназначен для озимой пшеницы. Далее по программе "Приоритет-2030" планируется создать его сухую форму, чтобы аграрии могли проводить обработку растений по листу.

Также ученые совместно с аграриями - партнерам по проекту проанализировали, что сейчас от данных заболеваний применяются химические средства защиты растений. Производители зерна же заинтересованы в применении экологически безопасной биологической технологии для защиты экологии и повышения безопасности продуктов питания. Применение разработанного препарата в дальнейшем позволит снизить в 4,5 раза пестицидную нагрузку при сопоставимой экономической эффективности и урожайности. Также, по мнению ученых, препарат будет способствовать повышению урожайности озимой пшеницы на7%.

Астапчук рассказала, что разработка проходит предрегистрационные испытания и готовится к внедрению в промышленное производство. Параллельно ведутся испытания препарата на сахарной свекле, яблоне и винограде.

О программе

Краснодарский край является одним из основных сельскохозяйственных регионов России. Аграрии Кубани собрали в 2025 году в условиях ЧС, связанной с засухой, 11,3 млн тонн зерна. Основной вид экспортируемой регионом продукции - пшеница.

Ранее в ноябре Минобрнауки России провело заседание Совета по поддержке программ развития университетов - участников программы "Приоритет-2030". Было принято решение о выделении грантов на реализацию программ развития 106 университетам страны. КубГАУ получит на проведение исследований по программе до 100 млн рублей.