Прогноз активности вспышек на Солнце назвали невозможным

Пока обстановка спокойная, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Прогноз о вспышечной активности на Солнце сделать невозможно, но пока обстановка спокойная. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

На Солнце наблюдается один из крупнейших в истории комплексов солнечных пятен, образовавшийся из трех областей - 4294, 4296 и 4298. Утром 3 декабря он достиг площади 2 300 единиц.

"Сделать разумный прогноз по вспышечной ситуации на Солнце сейчас невозможно. Эволюция активного центра при таких масштабах определяется цепью случайностей, которая может как стабилизировать группу пятен вплоть до ее ухода на обратную сторону Солнца, так и в любую секунду запустить процесс взрывного высвобождения накопленной здесь энергии. Математические оценки уже третий день показывают вероятности вспышек класса X в диапазоне от 30 до 70%, но фактически за последние трое суток здесь не произошло даже ни одного события класса M", - говорится в сообщении.

Отмечается, что график вспышечной активности пока "представляет собой почти прямую линию с небольшим количеством слабых вспышек уровня C".

Уточняется, что в область прямых ударов по Земле активный центр попадет 5 декабря.