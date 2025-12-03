Магнитная буря ожидается на Земле 3 декабря

По прогнозам, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Магнитная буря, вызванная влиянием на Землю корональной дыры и ударом облака плазмы от вспышки класса Х, ожидается 3 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"Первая магнитная буря декабря 2025 года ожидается сегодня, 3 декабря. Ее причина - сочетание сразу нескольких факторов, воздействующих на Землю: очередной корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, и выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки X-уровня. Край этого выброса, по расчетам, все же может задеть Землю на стыке 3 и 4 декабря, то есть в ночь с сегодняшнего на завтрашний день", - говорится в сообщении.

По прогнозам, возмущения магнитного поля не должны превысить среднего уровня G2, "хотя могут оказаться довольно продолжительными". Кроме того, ожидается повышение вероятности полярных сияний.