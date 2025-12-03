Разработан уникальный дрон-помощник для водолазов

Аппарат подсвечивает район работ, автоматически отслеживает положение водолаза иподдерживает постоянную дистанцию до него

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Дрон-помощник - компактная самоходная надводная платформа, созданная для сопровождения водолазов, не имеющая аналогов, разработана инженерами Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ). Устройство позволяет непрерывно отслеживать местоположение специалиста под водой и поддерживает связь, рассказали ТАСС в пресс-службе вуза.

"Инженеры Санкт-Петербургского государственного морского технического университета (СПбГМТУ) успешно испытали опытный образец автономного надводного дрона, призванного повысить безопасность водолазных работ. Устройство обеспечивает непрерывное позиционирование специалиста под водой, поддерживает связь и служит визуальным ориентиром в сложных условиях. <…> Разработчики из СПбГМТУ отмечают отсутствие полных аналогов на рынке", - рассказали в пресс-службе.

Основная задача устройства - облегчить работу подводных специалистов и минимизировать риски при выполнении задач. Специалисты отмечают, что существуют коммерческие надводные платформы, гидроакустические маяки и связные буи, но ни одно готовое решение не объединяет навигацию, связь, трекинг и автономное следование за водолазом.

"Новизна российского проекта заключается в сочетании гидроакустической пеленгации с автономным надводным роботом, функции сопровождения подводного специалиста без физических линий связи и возможности ретрансляции данных для подводных аппаратов", - отметил начальник научно-исследовательского сектора морских электронных систем СПбГМТУ Андрей Назаров.

О дроне

Дрон представляет собой автономный надводный робот с двумя движителями, оснащенный электронным модулем навигации, антеннами радиосвязи, гидроакустической системой, аккумуляторным блоком, контроллерами, датчиками и светосистемой для подсветки под и над водой. В отличие от традиционных методов сопровождения, где требуется группа людей для отслеживания водолаза по буйкам, поддержания радиосвязи и визуального контроля, новое устройство работает автономно - без тросов и кабелей, не мешая подводным операциям.

Аппарат подсвечивает район работ, автоматически отслеживает положение водолаза иподдерживает постоянную дистанцию до него. Также дрон служит точкой визуального ориентирования, обеспечивает подводную связь (в том числе через мобильный телефон в герметичном отсеке), позволяет работать при низкой видимости и ночью. Кроме того, новая разработка может сопровождать и автономные необитаемые подводные аппараты (АНПА), ретранслируя их координаты на большие расстояния, чем позволяет стандартная гидроакустика.

"В ходе испытаний подтвердилась работоспособность ключевых функций: дронуверенно выходил на заданную GPS-точку и обнаруживал гидроакустический маяк даже в сложных условиях - при низких температурах и наличии ледяной шуги. Устройство продемонстрировало способность к движению, удержанию позиции, навигации и гидроакустической пеленгации", - отметили в вузе.

Разработка велась в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".