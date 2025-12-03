В САФУ применили новый метод поиска загрязняющих веществ в атмосфере

Он позволил выявить дополнительные соединения полиароматической природы, которых нет в действующих списках контроля

АРХАНГЕЛЬСК, 3 декабря. /ТАСС/. Новый метод поиска атмосферных загрязнителей применили в Северном Арктическом федеральном университете (САФУ). Он позволил выявить дополнительные соединения полиароматической природы, которых нет в действующих списках контроля, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые САФУ впервые применили метод газовой хроматографии-масс-спектрометрии высокого разрешения на основе орбитальной ионной ловушки для нецелевого скрининга - поиска новых загрязняющих веществ полиароматической природы (ПАУ) <...>. С помощью ГХ-МСВР <...> ученые ЦКП НО "Арктика" идентифицировали 31 дополнительное соединение, не входящее в стандартные списки контроля", - сказано в сообщении.

Носителями загрязняющих веществ были выбраны аэрозольные частицы воздуха, которые отобрали рядом с городской ТЭЦ и в центре Архангельска. На основе полученных данных специалисты САФУ определили основные источники загрязнений. Зимой ими стали пирогенные источники, а именно процессы неполного сгорания ископаемого топлива и биомассы.

"Как рассказали авторы исследования, <...> экологические нормативы предусматривают контроль ограниченного количества экотоксикантов в атмосферном воздухе. Но при этом существует широкий круг соединений полиароматической природы, которые могут образовываться в атмосферном воздухе в результате воздействия УФ-излучения и радикальных частиц. Причем токсичность таких производных ПАУ в некоторых случаях может быть более выражена", - сказано в сообщении.

В САФУ добавили, что выбранный метод на основе орбитальной ионной ловушки с нецелевым скринингом показал свою эффективность для выявления новых загрязнителей в атмосферных аэрозольных частицах. Полученные данные обосновывают необходимость разработки более совершенных систем экологического контроля в Арктике, учитывающих широкий круг токсичных соединений.