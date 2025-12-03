В ЮАР нашли останки людей, находившихся в изоляции от человечества 200 тыс. лет

Изучение геномов этих древних людей раскроет историю появления нашего вида

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Палеогенетики из ЮАР и Европы открыли ранее неизвестную популяцию древних людей, которая проживала на территории современной Южной Африки на протяжении нескольких десятков тысяч лет и была генетически изолирована от человечества на протяжении около 200 тыс. лет. Изучение геномов этих древних людей раскроет историю появления нашего вида, сообщила пресс-служба университета Упсалы.

"Данная группа древних людей была изолирована от всего остального человечества на протяжении как минимум 200 тыс. лет, фактически с момента появления нашего вида. Лишь 1,4 тыс. лет назад, как показывает наш анализ, в ее генофонде начали появляться фрагменты ДНК выходцев из Западной и Восточной Африки", - заявил профессор университета Упсалы (Швеция) Маттиас Якобсон, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Палеогенетики совершили это открытие при расшифровке структуры ДНК почти трех десятков древних жителей ЮАР, чьи останки возрастом от 150 до 10,2 тыс лет были найдены в разных регионах страны к югу от реки Лимпопо. Данная часть континента, как объясняют ученые, была фактически изолирована от остальной части Африки на протяжении нескольких десятков тысяч лет в силу географических и климатических факторов.

"Мы достаточно давно знали, что эти регионы Африки были населены некими людьми, однако до настоящего времени мы не были уверены, были ли они представителями нашего вида, Homo sapiens, или какими-то другими древними гомининами. Теперь мы можем с уверенностью сказать, что разумные люди существовали и эволюционировали на юге Африки на протяжении очень долгого времени, причем этот регион континента мог сыграть ключевую роль в эволюции нашего вида", - добавил Якобсон.

Так, проведенный учеными анализ показывает, что 25 из 28 изученных древних людей относятся к гаплогруппе L0d, в которую также входят представители южноафриканских койсанских народов, предположительно самых древних этносов на Земле. Современные представители народности сан, проживающие в Намибии, ЮАР и Ботсване, сохранили около 80% генетического наследия этих древних жителей Южной Африки, что ставит под сомнение популярные теории о том, что эти народности возникли в результате недавнего смешения мигрантов из множества других регионов Африки.

Палеогенетики также обнаружили, что древние жители ЮАР находились в генетической изоляции от остальных народов Африки на протяжении двух сотен тысяч лет. Благодаря этому в их геномах сохранилось 79 мутаций, отличающих Homo sapiens от всех остальных гоминид, многие из которых регулируют работу почек и иммунной системы, а также рост нейронов и сложные функции мозга. Их изучение поможет ученым более полно раскрыть историю эволюции нашего вида, подытожили палеогенетики.

О происхождении человечества

До недавнего времени антропологи считали, что вид Homo sapiens возник в Восточной Африке примерно 200 тысяч лет назад, через несколько сотен тысяч лет после разделения предков на неандертальцев и сапиенсов. Несколько лет назад ученые обнаружили в Марокко останки древнейших сапиенсов возрастом в 300 тысяч лет, а также нашли свидетельства, что наши предки покинули Африку еще 130 тыс. лет назад.