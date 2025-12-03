Ученый из КЧР получил премию правительства в области науки и техники

Коллектив под руководством Анатолия Шевхужева создал разработку, направленную на повышение производства говядины с использованием российского генофонда мясных пород на основе системы селекционно-генетических методов

ЧЕРКЕССК, 3 декабря. /ТАСС/. Заслуженный деятель науки РФ и КЧР Анатолий Шевхужев удостоен премии правительства РФ в области науки и техники за разработку, направленную на повышение производства говядины с использованием российского генофонда мясных пород на основе комплексной системы селекционно-генетических методов. Об этом сообщил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

"Престижной премии правительства РФ в области науки и техники удостоен наш земляк, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и КЧР Анатолий Фоадович Шевхужев. Высокую награду за инновации в агропромышленном комплексе в ходе торжественной церемонии в Москве вручил лично председатель правительства РФ Михаил Мишустин", - написал Темрезов в своем Telegram-канале.

По его словам, коллектив ученых под руководством Анатолия Шевхужева создал разработку, направленную на повышение производства говядины с использованием российского генофонда мясных пород на основе комплексной системы селекционно-генетических методов. В ее основу легли многолетние исследования ученых в области улучшения генетического потенциала крупного рогатого скота.

"Поздравляю Анатолия Фоадовича и всю команду с заслуженной наградой. Благодаря таким разработкам укрепляется продовольственный суверенитет России. Желаю не останавливаться на достигнутом, здоровья, бодрости духа и новых научных свершений на благо Отечества", - добавил Темрезов.