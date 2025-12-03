На Земле началась прогнозируемая магнитная буря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Умеренная магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле вечером 3 декабря. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ "ИПГ").

Степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность - прим. ТАСС) находится на уровне G2 (умеренно - прим. ТАСС) по шкале из пяти уровней, где G5 - "экстремально сильно", а G1 - "слабо".

Уровень G2 означает, что на Земле могут возникнуть проблемы в энергетических системах. Также вероятны перебои в радионавигации, нарушения высокочастотной радиосвязи. Полярные сияния фиксируются до широты в 50 градусов.

В сообщении лаборатории отмечается, что геомагнитная обстановка может быть нестабильной до двух суток. "Возможность роста бури до более высокого уровня, G3, оценивается как незначительная, а до уровня G4 и выше - как близкая к нулю", - уточняется в сообщении.

Причиной магнитной бури, как ранее отмечали специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, являются сразу несколько факторов: влияние корональной дыры, наблюдающейся сейчас в центральной части солнечного диска, а также выброса плазмы после произошедшей 1 декабря вспышки класса Х.