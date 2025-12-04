В Сибири нашли способ оптимизации работы ГЭС

Методику разработали ученые Новосибирского государственного технического университета

НОВОСИБИРСК, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) разработали методику оптимизации режимов работы гидроэлектростанций (ГЭС). Она позволяет согласовать интересы разных водопользователей, повысить эффективность применения водных ресурсов и снизить негативное влияние на экологию, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Учеными НГТУ было предложено производить оптимизацию режимов работы на основе расчета стоимости гидроресурса с учетом специфики функционирования ГЭС. Для достижения поставленной цели использовались методы водно-энергетического анализа для определения режимов наполнения и сработки водохранилищ, расчет гарантированной мощности ГЭС, блок оптимизации режимов работы гидроэлектростанции, а также Парето-оптимальное множество и критерий максимизации прибыли", - рассказали в пресс-службе.

По словам доцента НГТУ Татьяны Мятеж, гидроэлектростанции играют ключевую роль в водохозяйственных комплексах: вырабатывают электроэнергию и регулируют сток рек (предотвращают наводнения, обеспечивают водоснабжение в маловодье). Однако возникает конфликт интересов: гидроэнергетика стремится накапливать воду в водохранилищах для выработки электроэнергии, а судоходство, рыбное хозяйство и экосистема нуждаются в стабильном уровне воды.

Ученые разработали оригинальные методики расчета гарантированной мощности, определения предельных издержек и использования кривых безразличия для балансировки интересов водопользователей. В ходе расчетов были получены оптимальные выработки Новосибирской ГЭС. Разработанный подход позволяет обосновать тарифы на электроэнергию при заданном объеме выработки, а также решить обратную задачу - определить оптимальный уровень производства мощности при заданном тарифе. Это дает возможность оптимизировать не только работу ГЭС в составе смешанной энергосистемы, но и всего водохозяйственного комплекса с учетом интересов и ограничений всех участников.

Полученные учеными НГТУ данные подтверждены на примере Новосибирской ГЭС. Предложенная методика может использоваться для повышения энергоэффективности, обеспечения экологической устойчивости и соблюдения неэнергетических требований при эксплуатации гидротехнических сооружений. Она имеет потенциал для совершенствования управления водохозяйственными системами и внедрения в стратегии устойчивого развития водного сектора.