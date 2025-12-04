Бразилия разработала первую в мире однокомпонентную вакцину от лихорадки денге

Уже произведено более 1 млн доз, рассказал ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро Роберту Медронью

Редакция сайта ТАСС

© Mario Tama/ Getty Images, архив

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 декабря. /ТАСС/. Бразилия завершила успешные испытания однокомпонентной вакцины от лихорадки денге и готова начать ее поставки в наиболее уязвимые страны. Об этом в беседе с ТАСС рассказал ректор Федерального университета Рио-де-Жанейро (UFRJ) Роберту Медронью.

"Мы создали вакцину с одним компонентом. Таких разработок в мире до настоящего момента не было. Теперь людям не придется возвращаться в медпункты, чтобы вводить второй или третий компоненты", - отметил он.

По словам ректора, вакцину разработали специалисты медицинского исследовательского центра в Сан-Паулу - Института Бутантана, уже произведено более 1 млн доз. "Хотя у нас пока нет [возможностей] для производства миллионов доз, мы уже сотрудничаем с китайской компанией, которая будет содействовать нам в работе, в том числе заниматься налаживанием поставок. <...> Члены БРИКС получат от этого большую пользу, поскольку, прежде всего, от денге страдают страны, находящиеся в тропических районах", - заключил Медронью.

В 2024 году Бразилия уже начала первую в истории кампанию по вакцинации от лихорадки денге вследствие резкого роста числа заболевших. Лихорадка денге - опасное тропическое заболевание. Болезнь попала в Бразилию в конце XIX века из Юго-Восточной Азии. До появления вакцины единственным эффективным средством противодействия эпидемиям денге считалась борьба с местами обитания ее переносчиков - комаров.