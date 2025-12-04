В России создали технологию производства импортируемого вещества для нефтедобычи

Для этого использовали агросырье ксантановой камеди

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Ученые Кубанского государственного аграрного университета (КубГАУ) создали технологию производства из агросырья ксантановой камеди - ключевого и пока что полностью импортируемого полисахарида для нефтедобычи и других отраслей. Идет подготовка к производству вещества, сообщил заведующий Центром биотехнологий КубГАУ Сергей Копыльцов.

Ксантановая камедь - критически важный полисахарид, необходимый для нефтедобывающей отрасли, пищевой промышленности, включая рынок безглютеновых продуктов, фармацевтики и косметологии. В России данное вещество не производят, весь объем импортируется. Потенциал импортозамещения в стране оценен в 30 тыс. тонн в год, что эквивалентно 24 млрд рублей.

Основной стратегией является технологическое решение, продукт которого будет по цене и качеству конкурировать с поставками из Китая. Для достижения экономически целесообразного значения продуцирования камеди осуществляется селекция микроорганизмов и разработка технологии их культивирования в биореакторах с использованием дешевых сырьевых ресурсов переработки зерновых культур , - заявил Копыльцов.

Он отметил, что ученые создали отечественный штамм и технологию получения ксантановой камеди из агросырья. Так, в Краснодарском крае, который является одним из основных аграрных регионов РФ, после уборки урожая остается большое количество побочных продуктов переработки, которые возможно использовать как недорогое сырье для биосинтеза такого вида камеди. Разработанная технология имеет преимущества по сравнению с зарубежными аналогами, в том числе в рентабельности производства. Ученым уже удалось добиться повышения продуктивности и вязкости ксантана.

Проект реализуется в рамках программы "Приоритет-2030". Ученые совместно с индустриальным партнером ООО "Амирост" готовят производство данного вещества к промышленному запуску, что позволит уменьшить долю его импорта, а также будет способствовать увеличению маржинальности в отраслях, где применяется этот полисахарид.

В ноябре Минобрнауки России провело заседание Совета по поддержке программ развития университетов - участников программы "Приоритет-2030". Было принято решение о выделении грантов на реализацию программ развития 106 университетам страны. КубГАУ получит на проведение исследований по программе до 100 млн рублей.