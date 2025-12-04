В России создали молекулы, способные усилить антибиотики и подавить бактерии

Разработка принадлежит ученым Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 4 декабря. /ТАСС/. Новые органические соединения, которые позволят усилить действие антибиотиков и подавить устойчивые бактерии, разработали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского (СГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Мы создали новые молекулы с бициклической структурой - это как создать новый тип ключа со сложной формой, которую бактерии еще не видели. Эти молекулы не просто убивают бактерии сами по себе, но и усиливают действие существующих антибиотиков, работая в команде", - приводятся слова руководителя проекта, профессора кафедры органической и биоорганической химии СГУ Вячеслава Гринева.

Важность исследования

Саратовские химики синтезировали 15 новых соединений класса бициклических гидразонов. В лабораторных тестах несколько соединений показали выраженную активность в отношении двух важных патогенов - Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Как пояснили в пресс-службе, эти бактерии относятся к группе так называемых клинически значимых: они вызывают тяжелые гнойные осложнения, трудно поддаются лечению и часто становятся причиной затяжных госпитализаций, особенно у пациентов с ослабленным иммунитетом или после операций.

Как отметили в вузе, одно из синтезированных соединений подавило рост стафилококка на уровне канамицина - антибиотика, который традиционно применяется при осложненных инфекциях. Другое - показало эффект, сопоставимый с тетрациклином, против синегнойной палочки, устойчивой к большинству современных препаратов.

"Особенно важным наблюдением стало то, что в сочетании с тетрациклином новые соединения проявляли синергетические свойства. Это означает, что действие антибиотика усиливалось, что в перспективе может позволить снизить дозировку препарата, а значит, уменьшить риск побочных эффектов и снизить нагрузку на печень и микробиоту пациента", - добавили в СГУ.

Чтобы понять поведение молекул, исследователи использовали методы компьютерного моделирования. Результаты показали, что новые молекулы воздействуют на несколько важных бактериальных механизмов. Они связываются с ферментами, участвующими в синтезе ДНК и строении клеточной стенки, а также блокируют систему "кворум-сенсинга" - механизм клеточной коммуникации, с помощью которого бактерии формируют биопленки и защищаются от лекарств.

В пресс-службе отметили, что на фоне тенденции к мутации бактерий и развития их навыков выживания проект саратовской команды привлек интерес научного сообщества. Работа поддержана Российским научным фондом и реализуется в рамках программы стратегического развития "Приоритет-2030". Разработка ведется совместно с Институтом биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН.